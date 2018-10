Kreispolizeibehörde Kleve / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Wachtendonk - Am Samstagabend (6. Oktober 2018) zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht gelangten bislang unbekannte Täter unberechtigterweise in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Achter de Stadt". Hier durchsuchten sie das Schlafzimmer und entwendeten Bargeld. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

