Kreispolizeibehörde Kleve / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Bedburg-Hau - Unbekannte schlugen in der Nacht von Freitag, 12.10.2018, 22:00 Uhr, auf Samstag, 13.10.2018, 08:00 Uhr, die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Felix-Roeloffs-Straße ein und gelangten so in das Haus. Was sie bei Durchsuchung der Räumlichkeiten entwendeten, ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve