Kreispolizeibehörde Kleve / Wohnungseinbruch / Täter ...

Wohnungseinbruch / Täter entwendeten Smart-TV und Werkzeug

47559 Kranenburg - In der Zeit von Donnerstag, 18.01.2018, 17:00 Uhr bis Freitag, 19.01.2018, 06:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Nütterden auf der Bomshofstr. ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten durch dieses ins Wohngebäude. Sie entwendeten aus dem Haus ein Smart-TV und einen Bohrhammer. Es entsandt ein Gesamtschaden in Höhe von 3.700 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040

