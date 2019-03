Kreispolizeibehörde Kleve / Wohnungseinbruch / Unbekannte ...

Wohnungseinbruch / Unbekannte entwenden Goldschmuck

Emmerich am Rhein - In der Zeit zwischen Freitagabend, 21.45 Uhr, und Samstagmorgen (16.03.2019, 2.30 Uhr) gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaßstraße, nachdem sie zuvor die Haustür aufgebrochen hatten. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck (Halsketten, Armketten, Armreifen). Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve