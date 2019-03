Kreispolizeibehörde Kleve / Zwei Pedelec-Fahrer stürzen / ...

Zwei Pedelec-Fahrer stürzen / 56-jährige Emmericherin schwer verletzt

Emmerich - Am Samstag, 30.03.2019 gegen 02:20 Uhr befuhren eine 56Jährige und ein 59Jähriger - beide in Emmerich wohnhaft - mit ihren Pedelecs den Radweg der Bundesstraße 8 von Elten in Richtung Hüthum. Während der Fahrt gerieten sie mit den Lenkerenden aneinander und strauchelten. Die 56Jährige stürzte zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Mit einem Krankenwagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. Da beide Pedelec-Fahrer alkoholisiert waren, wurde die Entnahme von Blutproben angeordnet.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve