Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / 23 jähriger Radfahrer ...

23 jähriger Radfahrer verunglückt tödlich

Letmathe - Kollision mit Hinterrad des Aufliegers

Am heutigen Mittwoch, 19.09.2018, gegen 18:16 Uhr, kommt es auf der Hagener Straße in Höhe einer dortigen Pizzeria zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 23 jähriger Letmather Rennradfahrer, der bergab in Richtung Innenstadt fährt, kommt in einer leichten Rechtskurve mit seinem Rad ins Schleudern und fährt nach links gegen das letzte Rad eines entgegenkommenden Lkw mit Auflieger.

Zeugen des Verkehrsunfalls versuchen im Anschluss an die Kollision, den schwerverletzten Radfahrer, der mit Helm unterwegs war, noch zu reanimieren. Dieser verstirbt jedoch noch an der Unfallstelle.

Der 58 jährige Gevelsberger Lkw Fahrer erleidet einen Schock.

Die Ermittlungen zum tragischen Unfall werden unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Hagen fortgeführt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn und/oder Letmathe in Verbindung zu setzen.

