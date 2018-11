Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / ...

Einbrüche/Diebstahl/falscher Polizeibeamter

Menden - Im Zeitraum vom 31.1018, 19.00 Uhr bis 01.11.18, 01.40 Uhr, haben bisher unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in Brockhausen heimgesucht. Über die Garage gelangten sie an ein Küchenfenster und drangen durch dieses in die erste Wohnung ein. Aus dieser entwendeten sie aufbewahrtes Geld. Über den Flur gelangten sie zu einer weiteren Wohnung an der sie die Wohnungseingangstür aufhebelten. Aus dieser Wohnung wurde augenscheinlich nichts entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden.

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am 31.10.2018 in der Zeit zwischen 06.25 Uhr und 16.40 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zum Objekt in der Straße Brockhausen und durchwühlten und durchsuchten sämtliche Räume. Entwendet wurde letztlich Bargeld. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

Bereits zwischen Freitag, 19. Oktober, und Montag, 22. Oktober, wurde an der Walramstraße eine Eulen-Plastik aus Bronze gestohlen. Die Plastik war auf einer etwa zehn Zentimeter dicken Platte aus Ruhr-Sandstein montiert und stand in ca. 2,4 Metern Höhe auf einem Mauervorsprung.

Am vergangenen Dienstag (30. Oktober) räumten Unbekannte eine Gartenhütte an der Landwehr aus. Eine Nachbarin hatte kurz nach 22 Uhr Geräusche gehört, sich aber nichts weiter gedacht. Am nächsten Morgen stand die Tür auf. Der oder die Täter hatten die Tür aufgebrochen und diverse Werkzeuge und andere Wertgegenstände abtransportiert. In der folgenden Nacht wurden in der Von-Lünick-Straße Garagen durchsucht. Wie die Täter in die Garagen gelangten, ist unklar. Jedenfalls nahmen sie ein Fahrrad der Marke Bulls MTB Pulsar mit 26er Alurahmen, schwarzen Plastikschutzblechen, schwarzem Schloss und Anhängerkupplung mit. Aus der anderen Garage verschwand eine Sporttasche mit Verbandkasten, Warndreieck, Wagenheber, Radkreuz und Überbrückungskabel. Die Polizei in Menden bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

In den vergangenen Tagen erhielt erneut eine Seniorin in Menden einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Die erlogene Geschichte ist fast immer dieselbe: Angeblich hätten Einbrüche stattgefunden. Meist erzählt der angebliche Kriminalbeamte, dass Verdächtige festgenommen worden seien. Und dabei sei auf einer Liste auch der Name der Angerufenen aufgetaucht. Die echte Polizei warnt vor solchen Betrugsversuchen: In der Regel wollen die Betrüger auf diesem Weg Informationen bekommen. Unter dem Vorwand, Wertgegenstände sicher zu verwahren, bieten die Anrufer an, diese abzuholen. Stattdessen sollten die Angerufenen jedoch postwendend die echte Polizei benachrichtigen unter der Rufnummer 110. Die Polizei nimmt gegen keine Wertgegenstände zur Verwahrung an.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw