Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / 9-jähriger Junge stirbt ...

9-jähriger Junge stirbt bei Verkehrsunfall

Altena - Polizei und Feuerwehr wurden heute gegen 13.04 Uhr über einen Verkehrsunfall an der Lennepromenade informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einer Kollision zwischen einem 24-jährigen Skoda-Fahrer aus Iserlohn und einem 9-jährigen Jungen aus Altena gekommen war. Der Junge verstarb noch an der Unfallstelle. Der PKW wurde sichergestellt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zum Unfallort bestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Altena unter 02352/9199-0 zu melden.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw