Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Am Steuer eingeschlafen

Am Steuer eingeschlafen

Plettenberg - Ein 53-jähriger Plettenberger war am Mittwochabend auf der Heimfahrt offenbar so müde, dass er am Steuer einnickte, 50 Meter über einen Grünstreifen und gegen ein Verkehrsschild fuhr.

Von dem Vorfall selbst will er nichts mitbekommen haben. Daheim in Plettenberg stellte er Schäden an seinem Wagen fest und meldete sich bei der Polizei: Es könnte sein, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe. Unterwegs sei ihm bereits aufgefallen, dass etwas nicht stimme. Während eine Polizeistreife den Schaden am Pkw begutachtete, fuhr ein anderer Streifenwagen den Arbeitsweg des Plettenbergers ab. An der Attendorner Straße in Finnentrop entdeckten die Polizeibeamten den passenden Schaden: ein beschädigtes Verkehrszeichen. Eine frische Reifenspur führte 50 Meter weit über einen Grünstreifen bis vor das kaputte Schild. Der Plettenberger räumte ein, dass er am Steuer eingeschlafen sein könnte.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Nun wird geprüft, ob zum Unfallzeitpunkt ein geistiger oder körperlicher Mangel vorlag, der eine gefahrlose Teilnahme am Straßenverkehr nicht möglich machte. Es gab keine Hinweise auf Alkoholgenuss.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw