Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Auf- und Einbrecher unterwegs

Auf- und Einbrecher unterwegs

Iserlohn - Am Honselweg waren in der Nacht auf Mittwoch Diebe aktiv. Dort machten sie sich an einem Lagerraum, einer Scheune, einer Gartenhütte sowie an Stallungen zu schaffen. Sie richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an. Aus einer Gartenhütte verschwand eine Perlenkette. Im Stall ließen die Unbekannten eine Wildkamera mitgehen. Weitere Beute machten der oder die Täter scheinbar nicht. Anwohner beobachteten gegen 4 Uhr eine verdächtige männliche Person mit dunklem Kapuzenpullover. Die Polizei erhielt erst am Morgen Kenntnis über die Vorfälle.

In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter einen 5er BMW Kombi an der Bremsheide auf. Hieraus entwendeten sie die Frontairbags, ein fest verbautes Navigationssystem und beide Frontscheinwerfer. Die Täter richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an.

Wer hat in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

