Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Auto aufgebrochen

Auto aufgebrochen

Letmathe - In der Nacht zum Dienstag wurde in Kühlingstraße ein Auto aufgebrochen. Der Peugeot parkte in einem frei zugänglichen Carport. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Beifahrertür und stahlen einen Turnbeutel, in dem Bankkarten steckten. Die Polizei in Letmathe bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.

