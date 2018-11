Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Blitzeinbruch in ...

Blitzeinbruch in Lotto-Filiale

Plettenberg - Unbekannte verschafften sich Donnerstagmorgen mit Gewalt Zutritt zu einer Lotto-Filiale an der Reichsstraße. Für die Tat brauchten sie laut Zeugenaussagen keine drei Minuten. Um 3.35 Uhr drangen drei bislang unbekannte Täter in das Geschäft ein. Gegen 3.37 Uhr stiegen sie in einen silbernen Kombi und flüchteten über die B236 in Richtung Finnentrop. Während der Tat stand das Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht und geöffneter Kofferraumklappe vor dem Laden. Die Beute: Zigaretten. Der Sachschaden: etwa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat gesehen? Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Wem ist das Fluchtfahrzeug vor, während oder nach der Tat aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-6217 oder 9199-0 entgegen.

