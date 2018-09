Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Brennende Mülltonne: Wer ...

Brennende Mülltonne: Wer sah die Täter?

Neuenrade - An der Niederheide, dortiges Jugendzentrum, brannte am Sonntag eine Mülltonne. Gegen 20.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. An der Tonne entstand Sachschaden. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer kann Hinweise geben? Telefon: 02392/9399-0.

