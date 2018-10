Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Dieb gestellt / ...

Dieb gestellt / Mutmaßlicher PKW-Aufbrecher festgenommen

Lüdenscheid - Gestern, gegen 16 Uhr, spricht eine Verkäuferin einen 41-jährigen mutmaßlichen Ladendieb an. Dieser fasst der 31-Jährigen an den Arm, stößt sie zur Seite und flüchtet. Zunächst kann der Tatverdächtige entkommen, anhand der Personenbeschreibung gelingt es jedoch der Polizei, den Lüdenscheider dingfest zu machen. Die Geschädigte blieb bei dem Angriff unverletzt, der Ladendieb muss sich nun wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten. Er soll versucht haben in einem Supermarkt an der Volmestraße Lebensmittel zu stehlen.

Gestern kam es zu mehreren Diebstählen aus PKW. An der Freiherr-vom-Stein-Straße, Jockuschstraße und Philippstraße wurden die Fensterscheiben der geparkten Fahrzeuge eingeschlagen. Hieraus verschwanden u.a. ein mobiles Navi sowie ein Fahrzeugheft. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kontrollierten Polizeibeamte eine verdächtige Person am Rathausplatz. Er wurde durchsucht. Hierbei fanden die Polizisten Diebesgut, welches aus einem weiteren noch nicht bekannten Diebstahl an der Hermannstraße stammte. Der 41-jährige Lüdenscheider wurde festgenommen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

