Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Diebstahl aus ...

Diebstahl aus Umkleidekabine und versuchter Computerbetrug

Altena - Ein unbekannter Täter entwendete am 14.11.2018 in der Zeit von 11.25 Uhr bis 12.10 Uhr aus einer Umkleidekabine einer Sporthalle an der Bismarckstraße ein Mobiltelefon und Bargeld von drei Geschädigten. Weiterhin sollten am 14.11.18 zwei Altenaer mittels des Computerbetruges dazu gebracht werden, Bitcoins an den Absender zu zahlen, da ansonsten persönliche Daten der Betroffenen veröffentlicht würden. Doch hier scheiterte der Betrüger, die Geschädigten verständigten die Polizei. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Bismarckstraße nimmt die Polizei Altena (Tel.: 9099-0) entgegen.

