Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Diebstahl aus PKW - PC ...

Diebstahl aus PKW - PC entwendet

Menden - Unbekannte Täter entwendeten am 16.09.2018 im Zeitraum zwischen 18.00 h - 20.30 h aus einem geparkten PKW Audi Q 5, Farbe schwarz, an der Unnaer Landstraße einen All-in-One-PC und eine Geldkassette mit Inhalt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Unnaer Landstraße zum Tatzeitpunkt an die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) Weiterhin nimmt die Polizei diesen Vorfall zum Anlass, erneut daraufhin zu weisen, dass man keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen lassen sollte um den Tätern keinen Anreiz zu bieten.

