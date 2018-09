Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Diebstahl eines Quad aus ...

Diebstahl eines Quad aus einer Gartenlaube

Lüdenscheid - In der Nacht vom 03.09.2018 auf den 04.09.2018 entwendeten unbekannte Täter in der Annabergstraße aus einer im Hinterhof liegenden Gartenlaube ein Quad im Wert von mehreren tausend Euro und entfernten sich unbemerkt mit diesem. An der Gartenlaube entstand lediglich geringer Sachschaden.

