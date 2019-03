Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrecher in ...

Einbrecher in Kindertagesstätte und Geldbörsendiebe unterwegs

Iserlohn - Einbrecher in Kindertagesstätte In der Nacht vom 04.03. zum 05.03.2019 drangen bislang unbekannte Täter in die Kindertagesstätte Wiemer ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Augenscheinlich war das, was sie vorfanden nicht wertvoll genug. Sie zogen ohne Beute von dannen. Es entstand Sachschaden.

Gutmütigkeit ausgenutzt Alter Rathausplatz Am gestrigen Morgen, 04.03.2019, gegen 08:00 Uhr, wurde ein 53 jähriger Iserlohner von zwei unbekannten Männern nach einer Zigarette angesprochen. Da er selber rauchte, gab er den beiden Männern eine Zigarette und stellte einen mitgeführten Beutel auf den Boden. Als er kurze Zeit später was zu trinken kaufen wollte, stellte er fest, dass die beiden Männer ihm seinen Geldbörse aus dem Beutel geklaut hatten. Personenbeschreibung: Männlich, beide ca. 40 Jahre alt 1. ca. 175cm groß, kräftig, Schnäuzer 2. Ca. 180cm, schlank, Dreitagebart

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und den Einbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

