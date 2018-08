Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrecher kamen in der Nacht

Einbrecher kamen in der Nacht

Iserlohn - In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte das Fenster eines Büros am Karnacksweg auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und richteten dabei insgesamt etwa 500 Euro Sachschaden an. Ob sie Beute machten steht bislang nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.

Dienstag, zwischen 3 und 8 Uhr, brachen Unbekannte die Türen einer Gartenhütte an der Kaffeemühle auf. Entwendet wurde scheinbar nichts. Es entstand Sachschaden. Am selben Ort brachen der oder die Täter außerdem drei PKW auf. Hieraus entwendeten sie ein Navi sowie eine Geldbörse.

Mindestens eine weitere Gartenhütte wurde bereits in der Nacht auf Montag am Danzweg aufgebrochen. Aus der Hütte verschwand nichts. Jedoch aus dem neben der Hütte geparkten PKW. Die Täter nahmen ein Ladekabel mit.

Ein 72-jähriger Iserlohner erstattete gestern Strafanzeige wegen Diebstahls auf der Wache Iserlohn. Seinen Angaben zufolge befand er sich Montag, um 14.15 Uhr, in einem Supermarkt an der Schapke. Dort half er einem unbekannten Mann dabei ein Glas aus einem der oberen Regale zu reichen. Parallel bemerkte er eine weitere unbekannte Person, die ihn bedrängte und möglicherweise die Situation nutzte, um dem Senior die Geldbörse zu entwenden. Die Person kann nicht beschrieben werden. Jedoch der Mann, dem der Senior half. Er wird nun gesucht. Beschreibung: männlich, 60-65 Jahre alt, korpulent, 170-175 cm groß, graue Haare, bekleidet mit Jacke und Hemd. Der Bestohlene gab an, dass der Gesuchte möglicherweise eine Behinderung hatte.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

