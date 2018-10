Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrecher kommen mit ...

Einbrecher kommen mit dunklem Opel Zafira

Meinerzhagen - Einbrecher kommen am helllichten Tag Grotmicke Am gestrigen Donnerstag, 11.10.2018, gegen 16:40 Uhr, sah eine Geschädigte zwei männliche Personen zügig die Straße hinuntergehen. Als sie ihr Eigenheim erreichte, stellte sie einen Einbruch fest, bei dem die Täter in der Zeit von 15:15 Uhr - 16:40 Uhr die Balkontür aufgehebelt hatten. Die Täter hatten die Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Sie nahmen Bargeld mit. Die beiden verdächtigen Personen wurden von einer weiteren Zeugin beobachtet, wie sie in einen schwarzen Opel Zafira mit nicht deutschem Kennzeichen stiegen und davon fuhren. Die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9199-0) fragt nun: Wem sind am gestrigen Nahmittag verdächtige Personen und der dunkle Opel Zafira aufgefallen?

