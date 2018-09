Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrecher nehmen nichts mit

Einbrecher nehmen nichts mit

Letmathe - Einbrecher nehmen nichts mit Am Freitag, 14.09.2018, im Laufe des Tages beschädigten Unbekannte die Scheiben eines zur Zeit nicht bewohnten Hauses an der Lösseler Straße. Die Einbrecher beschädigten diverse Scheiben, nahmen aber augenscheinlich nichts mit. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Lösseler Straße am Freitag nimmt die Polizei in Letmathe und/oder Iserlohn entgegen.

