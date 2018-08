Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrecher schlägt ...

Einbrecher schlägt Scheibe ein und klaut Parfums

Iserlohn - Ein bislang unbekannter Täter schlug heute, gegen 4 Uhr, die Fensterscheibe einer Parfümerie auf der Wermingser Straße ein. Hierbei löste der Alarm aus. Anwohner hörten den Lärm, informierten die Polizei und gaben eine Beschreibung des Täters ab. Der Mann war bräunlich gekleidet, trug eine Kappe, eine lange Hose und hatte eine Tasche in der Hand. In diese steckte er mehrere Parfums und rannte anschließend in Richtung Alter Rathausplatz davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Der Einbrecher hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden.

Wer hat die Tat oder den Täter gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw