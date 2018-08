Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrecher stehlen ...

Einbrecher stehlen Mercedes Coupé aus einem Autohaus

Hemer - In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, kam es in einem Autohaus an der Zeppelinstraße zu einem PKW-Diebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen Türen des Gebäudes auf und entwendeten einen schwarzen Mercedes GLC Coupé mit dem Kennzeichen MK-HR5554. Wer hat die Tat oder die Täter beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des PKW machen?

Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw