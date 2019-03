Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch angezeigt, Diebe ...

Einbruch angezeigt, Diebe stehlen Geld

Hemer - Einbruch in Gaststätte Am gestrigen Morgen, 25.03.2019, in der Zeit von 03:00 Uhr - 08:00 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher die Tür zur Gaststätte an der Hauptstraße auf. Im Inneren ließen es sich die Einbrecher nicht nehmen, einen Geldspielautomaten aufzuhebeln. Die Täter entnahmen das Geld und flüchteten bisher erfolgreich. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen im unteren Bereich der Hauptstraße nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

Freche Diebe Am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 10:00 Uhr befanden sich die beiden 93 jährigen Geschädigten in der Sparkasse und hoben an einem dortigen Bankschalter Geld ab. Zur gleichen Zeit kam ein "merkwürdiger" Mann ebenfalls in die Sparkasse und schaute sich um. Die Hemeranerin steckte das abgehobene Geld in ihre Handtasche und sie verließ mit ihrem Begleiter die Sparkasse und ging zum benachbarten Supermarkt einkaufen. Nach dem Einkauf stellte sie fest, dass ein unbekannter Dieb ihr ihr Bargeld aus der Handtasche gestohlen hatte. Der "merkwürdige" Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, groß mit dunklen Haaren, ca. 30 Jahre alt

Hinweise zu dem Gelddieb nimmt ebenfalls die Polizei in Hemer entgegen.

