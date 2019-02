Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Bäckerei/ ...

Einbruch in Bäckerei/ Ladendieb

Menden - Unbekannte sind am Mittwoch kurz vor Mitternacht in eine Bäckerei-Filiale an der Iserlohner Landstraße, neben dem Discounter, eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf, fanden aber nach den ersten Erkenntnissen keine Beute. Ein 31-jähriger Mann wurde am Mittwoch in einem Discounter an der Unteren Promenade beim Klauen von Zigaretten erwischt. Weil der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz angeben konnte, wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen.

