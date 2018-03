Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Firma

Einbruch in Firma

Hemer - Stephanopel: In der Nacht vom 23.03. zum 24.04.drangen unbekannte Einbrecher in eine Firma an der Stephanopler Straße zwischen Stephanopel und Ispei ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter, die über die Verladerampe eingestiegen waren, öffneten zudem diverse Kartonagen und entwendeten u.a. zwei Bohrmaschinen, Kleingeld und ein Ladegerät für eine elektrische Ameise. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Hemer entgegen.

