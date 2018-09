Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in freistehendes ...

Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Balve - In der Nacht vom 17.09.2018 auf den 18.09.2018 drangen bisher unbekannte Täter in der Sunderner Straße in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und durchsuchten hier mehrere Räume nach Beute. Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten noch nicht gemacht werden . Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und/oder zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Sunderner Straße nimmt die Polizei in Menden (9099-0) entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw