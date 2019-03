Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Grundschule

Einbruch in Grundschule

Altena - In der Nacht zum Dienstag wurde in die Grundschule Breitenhagen eingebrochen. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen zerstörte ein Unbekannter die Glasscheibe der Eingangstür des Nebengebäudes. So gelangte der Täter in die Schule, wo er einen Feuerlöscher von der Wand nahm, den er später wieder auf einer Außentreppe abstellte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 91990.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw