Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Hotel - ...

Einbruch in Hotel - Zigarettenautomat entwendet

Plettenberg - In der Nacht vom 15.09.2018 auf den 16.09.2018 haben bisher unbekannte Täter ein Hotel am Landemerter Weg heimgesucht. Nachdem sie einen Tresor aufgehebelt hatten, mussten sie feststellen, dass dieser leer war. Als Beute nahmen sie letztlich einen im Hotel aufgestellten Zigarettenautomaten mit. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern und/oder zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Landemerter Weg nimmt die Polizei in Plettenberg (Tel.: 9099-0) entgegen.

