Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in PKW - Täter ...

Einbruch in PKW - Täter machten nur geringe Beute

Lüdenscheid - In den Nachtstunden vom 17.09.2018 auf den 18.09.2018 knackten bisher unbekannte Täter einen geparkten PKW Mercedes-Benz, A-Klasse, in der Mozartstraße und machten nur geringe Beute in Form von diversen Kleingegenständen. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Mozartstraße nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

