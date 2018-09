Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Stadtparfümerie

Einbruch in Stadtparfümerie

Iserlohn - Dieb flüchtet mit Herrenparfüms

Am heutigen Morgen, 02.09.2018, gegen 06:00 Uhr, vernahm ein Zeuge einen lauten Knall. Er sah aus dem Fenster und konnte eine Person an der eingeschlagenen Glastür einer Parfümerie in der Wermingser Straße erkennen. Diese machte sich an den Auslagen der dortigen Herrendüfte zu schaffen. Nachdem der Täter mehrere Kartons aus der Stadtparfümerie entnommen hatte, flüchtete er in Richtung Wasserstraße. Personenbeschreibung: - männlich - Ca. 1,80m groß (in gebückter Ganghaltung) - Schlanke Statur - Bekleidet mit einem Dunklen Pullover mit Kapuze und einer dunklen Hose - 2-3 Kartons unter dem Arm (jeweils ca. die Größe eines Schuhkartons)

Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-.0) entgegen.

