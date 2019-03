Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Tankstelle/ ...

Einbruch in Tankstelle/ Dieb klaut Flex von Baustellen-Wagen

Kierspe - Einbrecher haben heute (Mittwoch) Morgen bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Hauptstraße eine erhebliche Menge von Zigaretten gestohlen. Gegen 2.40 Uhr zerstörten die Unbekannten eine Fensterscheibe, um in den Kassenbereich einzudringen. Dort stemmten sie das Mauerwerk einer Sicherheitstür weg. So gelangten sie in den Lagerraum, wo sie das Zigarettenregal leer räumten. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach drei Personen, die in einem silbernen Kleinwagen in Richtung Ohl davon fuhren, verlief negativ. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

Am gestrigen Dienstag gegen 15 Uhr hielt ein Lkw-Fahrer neben arbeitenden Mitarbeitern einer Baufirma an der Kölner Straße. Er berichtete den Arbeitenden, dass eine männliche Person von der Ladefläche ihres Baufahrzeugs eine Flex (Hersteller: Wacker, gelbes Oberteil, graues Unterteil, Mit einem Filzstift "Nr. 10" draufgeschrieben) genommen und die Kölner Straße in Richtung Kierspe gelaufen sei. Die Geschädigten bestätigten bei der Anzeigenaufnahme die Angaben des Lkw-Fahrers. Hinweise zu einer laufenden Person mit Flex nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

