Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Vereinsheim - ...

Einbruch in Vereinsheim - viel Aufwand - wenig Ertrag

Hemer - In der Nacht vom 02.09.18 auf den 03.09.18 drangen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Haßberg Straße ein und entwendeten eine Geldkassette und ein Sparschwein und machten nur geringe Beute. Es entstand Sachschaden.

