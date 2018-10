Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch in Wohnung/ ...

Einbruch in Wohnung/ Diebstahl aus Fahrzeugen an der Fuelbecke

Altena - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sind Unbekannte in eine Wohnung in der Linscheidstraße eingebrochen. Die Täter brachen im Erdgeschoss ein Fenster auf, stiegen ins Haus ein und durchwühlten die Räume im Erdgeschoss und ein Zimmer in der 1. Etage. Sie entwendeten Schmuck. An der Fuelbecker Talsperre wurden am Samstag Autos aufgebrochen, die am rechten Fahrbahnrand der Fuelbecker Straße parkten. Zwischen 15.30 und 16.20 Uhr schlugen Unbekannte Scheiben an zwei Fahrzeugen ein und durchsuchten die Pkw. Aus einem Skoda Rooster verschwanden unter anderem Brieftasche mit Geld, Bankkarten und Ausweispapieren, mehrere Mobiltelefone, Schlüssel und eine Tasche. Aus einem BMW holten die Diebe Papiere und ein Mobiltelefon. Die Polizei warnt immer wieder vor dem sorglosen Liegenlassen von Wertgegenständen im Auto. Fahrzeuge sind schnell geöffnet. Zu dem reinen Sachschaden und dem Verlust von Wertgegenständen kommt der Ärger beim Wiederbeschaffen von Papieren oder Schlüsseln. Die Polizei bittet im konkreten Fall um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.

