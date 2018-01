Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch und ...

Einbruch und Fahrraddiebstahl angezeigt

Hemer - Einbrecher in Eiscafe In der Nacht vom Sonntag zum Montag (07.01.2018/08.01.2018) hebelten unbekannte Täter eine rückwärtige Tür zu einem Eiscafe an der Hauptstraße auf. Die Einbrecher brachen einen im Flur stehenden Zigarettenautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Zigaretten und Bargeld. Ob die Einbrecher sich auch am Eis versuchten, ist bis dato nicht bekannt. Es entstand Sachschaden.

Mountainbike geklaut Ein an der Stephanstraße Höhe 11 abgestelltes rotes Bulls SDURO mit einer Lichtanlage der Marke Busche & Müller, nur die Vordergabel gefedert, wurde am gestrigen Montag, 08.01.2018, in der Zeit von 08:20 Uhr - 09:20 Uhr, entwendet.

Die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) nimmt sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Fahrraddieben sowie dem Verbleib des Mountainbikes entgegen.

