Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch und ...

Einbruch und Fahrraddiebstahl angezeigt

Plettenberg - Einbrecher scheitern zweimal In der Zeit vom 21.04. - 23.04. versuchen Unbekannte eine Scheibe im Eingangsbereich eines Getränkemarktes am Grafweg einzuschlagen. Dieser Versuch schlug fehl und die Scheibe hielt dem Angriff stand. Bei einem Einbruchsversuch in einen Kiosk an der Grünestraße (im Tatzeitraum 21.04. -23.04.2018) scheiterten die Täter ebenfalls. Hier wurde die doppelverglaste Scheibe der Eingangstür beschädigt. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Gelbes Mountainbike Firebird GTX 26 geklaut Am 23.04.2018, in der Zeit von 06:10 Uhr - 15:10 Uhr, klauten Unbekannte das o.g. Fahrrad, welches mit einem Kabelschloss an einem dortigen Zaun gesichert war, von der Albert-Schweitzer-Straße. Die Täter ließen das durchtrennte Schloss zurück.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und dem Fahrraddieb nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

