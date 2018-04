Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruch und Diebstahl

Einbruch und Diebstahl

Halver - Einbrucühe angezeigt Am 21.04.2018, gegen 20:00 Uhr, geraten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Mülltonnen unterhalb eines Mehrparteienhauses im Bereich Helle in Brand. Die brennenden Mülltonnen wurden durch die Feuerwehr abgelöscht. Es entstand Sachschaden.

Schweren Trafo gestohlen In der Zeit vom 01.04. - 19-04.2018 stahlen bislang unbekannte Täter einen zwei Tonnen! Schweren Trafo Die unbekannten Diebe drangen in einen Raum einer zur Zeit leerstehenden Firma an der Glörstraße ein, schlugen im Anschluss daran ein Loch ins Mauerwerk und öffneten eine Metallklappe nach außen. Durch diese geöffnete Klappe verluden die Unbekannten Täter den zwei Tonnen Trafo.

Die Polizei in Halver fragt nun: Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen und insbesondere auf Fahrzeuge im Bereich Glörstraße Höhe 37 machen?

Bei einem weiteren Einbruchsversuch im Bereich Am Nocken scheiterten die Täter in der Zeit vom 18.04 - 20.04.2018. Hier versuchten sie eine Kellertür eines Hauses aufzuhebeln. Diese hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruchsversuch ebenfalls an die Polizei in Halver erbeten.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw