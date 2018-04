Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruchsversuch an ...

Einbruchsversuch an Gsamtschule scheitert

Iserlohn - Einbrecher an Gesamtschule

Am letzten Wochenende versuchten bislang unbekannte Einbrecher in einen als Lagerraum genutzten Raum des Hausmeisterhauses an der Gesamtschule im Wiesengrund einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den vermeintlichen Einbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw