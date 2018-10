Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbruchversuch über Dach ...

Einbruchversuch über Dach eines Supermarktes scheitert

Menden - Im Zeitraum vom 19.10.2018 bis zum 22.10.2018 kam es am Bösperder Weg zu einem Einbruchsversuch in einen Supermarkt. Unbekannte Täter versuchten über das Dach in das Gebäude zu gelangen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bzw. Fahrzeugen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

