Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrüche in Firmen

Einbrüche in Firmen

Lüdenscheid - In der Nacht zum Dienst waren Einbrecher unterwegs, um in Firmen nach Beute zu suchen. Am Theodor-Heuss-Platz zerschlugen Einbrecher die Fensterscheibe neben der Laderampe. Sie durchsuchten die Räume der Firma, brachen eine Bürotür auf und entwendeten auf einem offenen Tresor zwei Makita-Werkzeugmaschinen. Geflüchtet sind die Täter möglicherweise durch die Fluchttür in Richtung Knapper Grundschule. An der Heedfelder Straße scheiterten Unbekannte. Beim Versuch, das Fenster einer Bildungsstätte aufzuhebeln, zersplitterte nur das Glas. Am Neuen Haus stiegen die Einbrecher vermutlich durch ein Außenfenster in eine andere Bildungsstätte ein. Dort hebelten sie eine Zimmertür auf und durchwühlten Schränke in Küche und Arbeitszimmer. Dem ersten Anschein wurde jedoch nichts gestohlen.

