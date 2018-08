Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrüche in Gartenlauben ...

Einbrüche in Gartenlauben und Büro angezeigt

Iserlohn - Einbruch in Gartenlauben In der Zeit vom 26.08 zum 27.08.2018 kam es in der Kleingartenanlage am Danzweg zu mehreren Einbrüchen in dortige Gartenparzellen. Der genaue Sachschaden und die Art und der Umfang der Beute können bislang nicht abschließend beziffert werden.

Einbruchsversuch in Kinder- und Jugendbüro scheitert Am letzten Wochenende versuchten unbekannte Täter, in der Brüderstraße in das Büro des dortigen Kinder- und Jugendbüros der Stadt Iserlohn einzubrechen. Dieser Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden.

Eingebautes Navi gestohlen Echelnteichweg Am letzten Wochenende (25.08.-27.08.) wurde ein weißer VW Tiguan aufgebrochen und der/die Täter bauten das fest installierte Navigationssystem aus. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Pkw Aufbruch und den angezeigten Einbrüchen nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

