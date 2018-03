Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Einbrüche in Wohnung, ...

Einbrüche in Wohnung, Fitnesscenter und Werkstatt angezeigt

Menden - Heute, gegen 1 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter an der Fröndenberger Straße über den Balkon in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Bereits beim Hinaufklettern wurde der Unbekannte durch eine Bewohnerin entdeckt und vertrieben. Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt, circa 190 cm groß, stabil gebaut, hatte weder Bart noch Brille, trug eine dunkle Cap, eine schwarze Bomberjacke sowie einen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Auf der Straße ging er mit drei weiteren Personen in Richtung Alter Bösperder Weg. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos.

In der Nacht auf Samstag versuchten Unbekannte in ein Fitnesscenter an der Lendringser Hauptstraße einzubrechen. Der Versuch die Tür gewaltsam zu öffnen misslang. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Am Freitag, gegen 23.05 Uhr, versuchten Unbekannte die Eingangstür einer KFZ-Werkstatt aufzubrechen. Anschließend flüchteten sie unentdeckt vom Tatort an der Unnaer Landstraße. Sie hinterließen etwa 300 Euro Sachschaden. Fahndungsmaßnahmen der anrückenden Polizeibeamten verliefen bisher erfolglos. Zeugen hatten die Alarmanlage gehört und die Polizei verständigt.

Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

