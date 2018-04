Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Erfolglose Einbrecher

Erfolglose Einbrecher

Schalksmühle - Einbrecher waren am Wochenende in der Straße "Am Nocken" aktiv. Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 13 Uhr, versuchten sie die Terrassentür sowie ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dies misslang. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Halver unter 02353/9199-0 entgegen.

