Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Ermittlungen nach Vorfall ...

Ermittlungen nach Vorfall in Pflegeheim

Lüdenscheid - In einem Pflegeheim an der Brüninghauser Straße kam es heute, 6.25 Uhr, zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 35-jähriger Bewohner Müll in einem Mülleimer in Brand. Durch den Rauch wurde ein weiterer Mitbewohner leicht verletzt. Mitarbeiter löschten das Feuer. Der Tatverdächtige wurde durch das Ordnungsamt einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

