Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Erneut Falsche ...

Erneut Falsche Polizeibeamte aktiv

Altena/Hemer - Gestern im Verlauf des gesamten Tages versuchten es bislang unbekannte Betrüger mit der "falschen Polizeibeamtenmasche" wieder im Kreisgebiet.

Insbesondere in Altena waren sie bei über 20 gemeldeten Versuchen in der Zeit von 10:30 Uhr - 22:00 Uhr aktiv. Auch in Hemer wurden der Polizei 17 Versuche in der Zeit von 12.30 Uhr bis 19.15 Uhr gemeldet.

Glücklicherweise reagierten die Geschädigten allesamt richtig: Sie legten auf und informierten über die Notrufnummer 110 die "richtigen Polizisten" zwecks Anzeigenaufnahme.

