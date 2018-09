Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Erneut Falscher ...

Erneut "Falscher Polizeibeamter" aktiv- Angerufene fielen nicht darauf rein

Altena, Hemer , Menden - Am gestrigen Tag (20.09.2018) versuchten erneut "falsche Polizisten" persönliche Daten von Angerufenen zu erfahren. So kam es in Altena zu drei, in Hemer zu 4 und in Menden zu einem Versuch. Die Angerufenen fielen jedoch nicht auf die "übliche" Masche herein und informierten die Polizei. Die Polizei erneuert daher ihren Appell : Bleiben Sie wachsam, vertrauen Sie keinen Fremden am Telefon und geben Sie nie persönliche Daten von sich am Telefon preis.

