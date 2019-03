Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Fahndung nach Paketbetrüger

Fahndung nach Paketbetrüger

Lüdenscheid - Am 21.12.2018 betrat ein unbekannter Täter ein Blumengeschäft in Lüdenscheid. In dem Geschäft werden u.a. auch Pakete hinterlegt und abgeholt. Der Mann wollte ein Paket eines Online-Versandhandels abholen und legte hierfür einen gefälschten Ausweis vor. Der aufmerksamen Angestellten fielen die Ungereimtheiten auf. Sie sprach den Mann auf den Betrugsversuch an. Er flüchtete darauf aus dem Geschäft. Das Foto auf dem Ausweis zeigt jedoch nach Zeugenangaben die echte Person, die die Pakete abzuholen versuchte. Daher wird nun nach Beschluss des zuständigen Amtsgerichts nach dem unbekannten Paketabholer gefahndet. Wer kennt den hier abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-5217 oder 9099-0 entgegen.

