Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Fahrgast schlägt Busfahrer

Fahrgast schlägt Busfahrer

Herscheid - Freitag, gegen 21.45 Uhr, wurde ein 55-jähriger MVG-Busfahrer aus Hagen offenbar grundlos von einem Mann geschlagen. Der Bus befuhr den Müggenbrucher Weg. Im Bus befand sich zu der Zeit u.a. eine Gruppe stark alkoholisierter Jugendlicher (drei Mädchen und vier Jungen). Nachdem von einem der Jungen der Halteknopf gedrückt worden war, hielt der Busfahrer an der Bushaltestelle Müggenbrucher Weg an.

Der "Halteknopfdrücker" sagte beim Aussteigen zu seiner Gruppe, dass er den Busfahrer nun was in die "Fresse" schlagen werde. Der Schläger rannte daraufhin tatsächlich auf den Busfahrer zu und schlug ihm zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt. Seine Brille ging zu Bruch. Der Täter rannte mit der Gruppe in Richtung Mozartstraße davon.

Beschreibung des Mannes: "junger Mann", stabile Statur, etwa 150-155 cm groß, kurze Haare, Kleidung nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Wer kann Angaben zu der Gruppe machen? Wer kennt den Täter? Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw