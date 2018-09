Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Fahrzeug durch Brand im ...

Fahrzeug durch Brand im Frontbereich beschädigt

Menden - Am 15.09.2018, zwischen 17.30 h und 17.45 Uhr fing ein am Oesberner Weg geparkter Pkw Fiat Croma im Bereich des vorderen rechten Reifens Feuer. Hierdurch brannte der vordere, rechte Bereich des Pkw komplett ab. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an, Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur genannten Zeit nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw