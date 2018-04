Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Falsche ...

Falsche Polizisten/Zollbeamte erfolgreich

Menden - Falsche Polizisten in Geschäft

Am gestrigen Dienstag, 24.04.2018, gegen 18:00 Uhr, betraten zwei männliche Personen ein Geschäft an der Balver Straße. Sie gaben sich als Zoll-/Polizeibeamte aus. Den beiden Angestellten/Geschädigten wurde ein angeblicher richterlicher Eilbeschluss des AG Menden vorgezeigt. Demnach seien sie befugt, sämtliche Räumlichkeiten nach Schwarzgeld zu durchsuchen und sicher zu stellen, da eine Strafanzeige vorläge. Es wurde Bargeld von den "Polizisten" aus der Kasse sichergestellt. Beide Personen hielten sich eine geraume Zeit in den Räumlichkeiten auf und setzten die Angestellten verbal unter Druck. Sie flüchteten fußläufig durch den Seiteneingang in unbekannte Richtung.

Beschreibung 1. Täter: -männlich -ca. 1,80m groß -schlank -ca. 30 Jahre alt -Undercutfrisur mit Gel im Haupthaar -fehlende Zähne im Unterkiefer -sprach akzentfrei Deutsch -blaue Jeanshose mit weißen Nähten -dunkler Blouson

- Sportschuhe

Beschreibung 2. Täter: -männlich -ca. 1,70,- 1,75m groß -schlank -ca. 30-35 Jahre alt -auffallend blasses Gesicht -sehr kurze blonde/fast weiße Haare -auffallend ausgeprägte Geheimratsecken -scharfe Bartkonturen -dunkles Sweatshirt mit silberfarbener Aufschrift Polizei (vorn/hinten)

- am hinteren Hosenbund befanden sich Handschellen

-sprach akzentfrei Deutsch

- helle Sportschuhe

Die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0 oder -6131) fragt nun: Wer hat im Bereich der Balver Straße in der Zeit von 18:00 Uhr - 19:00 Uhr verdächtige Personen, auf die die Personenbeschreibung passt, wahrgenommen oder kann Hinweise zu vermeintlichen Tatfahrzeugen geben?

